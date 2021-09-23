Kahramanmaraş'ta 17 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçları nedeniyle hakkında 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 31 yaşındaki firari yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada hakkında hırsızlık suçlarından yakalama kararı ve bu suçlardan toplamda 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.Y'yi (31), Şazibey Mahallesi'nde takip neticesinde yakalandı.

Üzerinden kimlik çıkmayan M.Y, gözaltına alınarak işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.