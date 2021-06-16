Kahramanmaraş'ta 178 bin 500 adet makaron ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 178 bin 500 dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Pazarcık ilçesindeki bir iş yerinin depo bölümüne baskın düzenledi.

Yapılan aramada, 8 bin 925 paket sigaraya eşdeğer 178 bin 500 dal doldurulup sigara haline getirilmiş makaron ile 2 bin 741 paket 130 kilogram değişik markalarda mükerrer bandrollü tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi A.Ö. gözaltına alındı.