Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs'ın 100. yıl coşkusu

Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

100. yıl törenleri, ilk olarak Atatürk Meydanı'nda çelenk sunumuyla başladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı gençlerle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruş ve İstiklal Marşı okundu.

Tören daha sonra Osman Sayın Spor Salonunda devam etti. Açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ''19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilelebet payidar kalacak dediği Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yolunda çıktığı gündür. Tam 100 yıl önce Samsun'da tutuşturulan kurtuluş meşalesi Anadolu'yu dalga dalga sarmış, bağımsızlık aşkıyla tüm emperyalist güçlere ''Ya İstiklal, Ya Ölüm'' diyen Aslan beylerin, Sütçü İmamların, Şahin beylerin, daha nice kahramanların yaktığı özgürlük meşalesidir'' dedi.

Gençlik adına konuşmaların yapılıp şiirlerin okunmasının ardından gençler hazırladıkları sportif gösterileri sundu. Gösteriler sırasında adete görsel şölen çıkartan gençler seyircilerden alkış topladı. Gösterilerin tamamlanmasının ardından gençler tarafından oluşturulan ve çeşitli materyallerin yer aldığı stantlar gezildi.

Program sonrası Vali Vahdettin Özkan ise, ''Milli mücadelemizin meşalesinin yakılışının 100.yılını hep beraber idrak ediyoruz. En güzel bir bayram şeklinde kutluyoruz. Bu coşku en yüksek derecede yaşanıyor. Şehrimizin manevi hassasiyeti, milli bayramlar, bizim gurur kaynağımızdır. Bu hususların gençlerimize aktarılması ve gençlerimiz tarafından ortaya konması çok daha kıymetlidir. Bu değerleri istinat noktası yaparak, insani ve beşeri kalkınmamız manevi kalkınmamızı sağlamamız, ulusal ve stratejik hedefimizdir. Hep beraber bu milli hedefe doğru gitmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu uğurda, memleketimizin birliği ve bütünlüğü için fedakarlık yapmış, şehit olmuş, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin manevi huzurunda tanzimle eğiliyoruz'' diye konuştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Jandarma Komutanı Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kurum amirleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.