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Kahramanmaraş'ta 19 su sayacı çalan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ta 19 adet su sayacı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta 19 adet su sayacı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Menderes Mahallesi'nde inşaat halindeki bir apartmandan 16 adet su sayacının çalınması ve Egemenlik Mahallesi'nde bir apartmandan 3 adet su sayacının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.


Yapılan çalışma sonrası olayın şüphelisi Kasım Emrah S. (43) gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden şahsın, su sayaçlarını A.Ö. (40) isimli hurdacıya sattığı belirlendi.


Suç eşyasını satın alan A.Ö.'nün ise sayaçları alarak parçaladığı ve geri dönüşüme gönderdiği tespit edildi. Hurdacı serbest bırakılırken, hırsızlık suçundan kaydı bulunan Kasım Emrah S. tutuklandı.

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