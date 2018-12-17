İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda bir aracın kaporta bölümüne gizlenmiş 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda bir aracın kaporta bölümüne gizlenmiş 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Narlı mevkiinde Ahmet O. idaresindeki 33 ACA 525 plakalı aracı durdurdu. Narkotik polisleri, yaptıkları aramada aracın tampon ve marşpiyellerinde bulunan doğal boşluklara gizlenmiş toplam 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ahmet O. gözaltına alınırken, araç detaylı arama için emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.