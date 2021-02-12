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Kahramanmaraş'ta 2 gaspçı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta bir kişinin sokakta telefonu ve cüzdanını gasp eden ve jandarmanın operasyonuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta bir kişinin sokakta telefonu ve cüzdanını gasp eden ve jandarmanın operasyonuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. S.E.(24) isimli bir kişi, tanımadığı 3 kişi tarafından yolda yürürken cüzdanı ve telefonunu gasp edildi. Gasp eden şahıslar tarafından yaralanan şahıs S.E. durumu jandarmaya bildirdi.


İhbar üzerine JASAT timleri ve Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları ortak operasyonla şüphelilerin B.T. (E-23) E.K.(E-24) E.B.(E-24) isimli şahıslar olduğu tespit ederek adreslerinde olayda kullanılan silahla yakaladı.


Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.T. (23) ile E.K.(24) tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, E.B.(24) isimli şahıs serbest bırakılmıştır.

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