Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü olayda 7 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde 4 gün önce iki aile arasında çıkan kavgada Dursun Tüz (65) ve Tahsin Höçülü (37) hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayda kullanılan silahlara el koyup şahısları yakaladı. Yakalanan 7 şüpheli hastanedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 7 şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme sonucu tutuklandı.