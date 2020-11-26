İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta 2 milyon liralık kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Kahramanmaraş üç ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda piyasa değeri 2 milyon lira olan gümrük kaçağı boş makaron ve tütün ele geçirildi.


Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak makaron ve tütün ile ilgili araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada yüklü miktar kaçak malzemelerin ev ve gizli depolarda tutulduğu, parça parça iş yerlerine getirildiği belirlendi. Polis ekipleri, kaçak tütün ve makaronların sevkiyat depolarına ulaşıp operasyon yaptı.


Merkezi Hayrullah Mahallesinde bir iş yeri, bir ikamet ve bir depoda arama yapan polis, piyasa değeri 2 milyon lira tutarında 1 milyon 500 bin dal boş makaron, 5 bin paket içi tütünle doldurulmuş makaron, yarım ton kıyılmış tütün, 2 milyon adet filtre pamuğu, 1 milyon 500 bin adet sigara kağıdı ve 200 kilogram gümrük kaçağı aromalı tütün ele geçirildi.


Operasyon kapsamında Mustafa Ç. (48), Cuma Ö (49) ve Veysel K. (52) gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.