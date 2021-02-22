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Kahramanmaraş'ta 2 milyon makaron ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalar kapsamında Adana karayolu üzerinde bir kamyoneti durdurdu. İçerisinde B.O. ve C.Y. isimli iki kişinin bulunduğu kamyonetin kasasında yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 2 milyon adet makaron ele geçirildi. Polis, kamyonette bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

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