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Kahramanmaraş'ta 21 bin araca denetim

Kahramanmaraş’ta trafikte denetimi yapılan 21 bin 312 araç ve sürücüsü arasından bin 704’üne çeşitli suçlardan cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta trafikte denetimi yapılan 21 bin 312 araç ve sürücüsü arasından bin 704'üne çeşitli suçlardan cezai işlem uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler önleyici tedbir olarak il merkezinde geçtiğimiz ay trafik uygulamalarına yoğunluk verdi. Ekipler, toplam 21 bin 312 araç ve sürücüsünü denetledi. Denetlenen araçlardan, hız ihlali yapan 760, modifiyeli araç 450, alkollü araç kullanan 94, ehliyetsiz araç kullanan 229, drift atan 3 ve yüksek sesli müzik dinlemekten 168'ine ilgili maddelerinden cezai işlem uygulanırken modifiyeli, abartı egzoz, drift ve benzeri nedenlerle 24 araç ise trafikten men edilerek bağlandı.

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