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Kahramanmaraş'ta 221 bin fidan toprakla buluştu

Kahramanmaraş’ta, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 221 bin fidan toprakla buluştu.

Kahramanmaraş'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 221 bin fidan toprakla buluştu.


Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı Mahallesinde düzenlenen etkinlikte kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra, öğrenciler ve vatandaşlar hep birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında yer alan Hatay'da 98 bin, Gaziantep'te 130 bin, Kilis'te 51 bin 400 olmak üzere bölge müdürlüğü bünyesinde toplamda 500 bin 400 fidan toprakla buluşmuş oldu.


Törende konuşan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, ağaçlandırma ve fidan dikmenin toplumda bir alışkanlık haline gelmesi gerektiğini söyledi. Vali Özkan, “Mesai arkadaşlarımızdan istirhamımız, bütün okullardaki öğrencilerimize anlatılması gereken bir numaralı kaide yeşil ile barışık, çevre dostu ve kültürün oluşturulması bir tarz haline getirilmesinin önemli olduğunu ifade ediyorum” diye konuştu.


Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ise, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında, ülkemizin orman varlığı 1999 yılında 20.8 milyon hektar iken, bugün 22.6 milyon hektar olmuştur. Yaklaşık 1.8 milyon hektar orman varlığımız artırılarak ülkemizin yüzde 28.6'sı orman haline gelmiştir” dedi.

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