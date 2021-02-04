Kahramanmaraş'ta 238 bin ton atık bertaraf edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık, Çağlayancerit, Andırın ve Göksun ilçelerinde toplanan evsel atıklar öncelikle çöp toplama istasyonlarında biriktiriliyor. Burada toplanan evsel atıklar daha sonra treyler yardımı ile Onikişubat İlçesi Kürtül mevkiindeki Katı Atık Bertaraf Tesislerine gönderilerek orada bertarafı sağlanıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “İlimizde 7 ilçede günlük olarak 651 ton evsel atık toplanarak toplama istasyonlarına aktarılmaktadır. Burada toplanan atıklar Büyükşehir Belediyemize ait araçlarla bertaraf tesislerine gönderilerek geri dönüşüme ayrıştırılarak bertarafı sağlanmaktadır. Diğer dört ilçemiz olan Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinin toplanan evsel atıkları kendi sınırları içerisinde bulunan vahşi depolama alanlarında toplanıyor. Kahramanmaraş'ta kişi başı düşen atık miktarı günlük 0.72 kg olarak gerçekleşmektedir” denildi.