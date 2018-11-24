Kahramanmaraş'ta 24 Kasım öğretmenler günü kutlamaları

Kahramanmaraş'ta 24 Kasım öğretmenler günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilk program Atatürk Meydanı'nda düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

Daha sonra program, Mehmet Akif Kültür Merkez'inde devam edildi. Burada, öğrenciler tarafından çeşitli sunumlar ve müzik gösterileri yapıldı.

Öğretmenler günü, il merkezi ve ilçelerinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.