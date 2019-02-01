Kahramanmaraş'ta 24 köy yolu ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 24 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Kar yağışı Göksun, Andırın ve Çağlayancerit'te etkisini arttırarak aralıksız olarak devam ediyor. Göksun ilçesinin bazı mahallelerinde kar yağışına bağlı olarak küçük çaplı çığ düştü. Çığ düşmesinde can ve mal kaybı yaşanmazken, kar yığınlarını temizlemek için bölgeye temizlik ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Bozoğlan ve Beşoluk mevkiinde trafik kontrollü olarak sağlanırken, zincirsiz araçlar trafiğe çıkartılmıyor. Kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ile karayolları ekipleri 24 saat mesai yaparak yolların açılması için mücadele ediyorlar.

Öte yandan, Andırın'ın Halbur Yaylası karlar altında kaldı. Bölgede ulu sedir ağaçları, yağan kar nedeniyle kartpostallık görüntü oluşturdu.