İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahramanmaraş'ta 27 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan hakkında 27 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında 27 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, yerel ilamat masasınca, "Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 27 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ü.K. (26) 112'ye gelen ihbarla saklandığı Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karataş Mahallesinde bir ikamette yakalandı.


Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.