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Kahramanmaraş'ta 288 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Kahramanmaraş’ta 2019-2020 yarıyıl tatili nedeniyle 288 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kahramanmaraş'ta 2019-2020 yarıyıl tatili nedeniyle 288 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.


16 bin 500 öğretmenin görev yaptığı Kahramanmaraş'ta, bin 50 okulda eğitim gören 288 bin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi karnelerini aldı.


Dulkadiroğlu ilçesi Fatih İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilere karneleri dağıtıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, velilerin yarıyıl tatilinde çocuklarına ders çalışmalarıyla ilgili baskı yapmaması gerektiğini belirterek, “Çocuklarımız bugün neşeliler ve bizlerde onlar kadar neşeliyiz. Karne tatilinde bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna geldik ve başarılı bir yıl geçirdik. Allah'a şükür ciddi sıkıntılar çıkmadı ve öğretmenlerle, idarecilerle birlikte güzel çalışmalar yaptık" dedi.

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