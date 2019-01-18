Kahramanmaraş'ta 293 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Kahramanmaraş'ta 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci yarısında 293 bin 30 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren özel ve resmi toplam bin 19 okulda bugün karne sevinci yaşandı. Yabancı uyruklu ve Türk öğrenciler olmak üzere toplam 293 bin 30 öğrenci karnesini aldı. Bu öğrencilerden 7 bin 414'ünün yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 12 Şubat ilkokulunda sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı.

"Eğitim öğretim hayatımızın olmazsa olmazıdır" diyen Vali Vahdettin Özkan, ''Tüm çocuklarımızın eğitimle marifetle buluşturulması hem bütün anne babaların ve başta öğretmenlerin, ulusal düzeyde ise kamunun misyonu. Tüm kamu hizmetini en iyi şekilde çocuklarımıza götürmek en kutsal görevdir. Toplum, devlet, hükümet olarak eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi, Anadolu'nun dört bir yanına eğitim kamu hizmetinin fiziki alt yapısını iyileştirme konusunda müthiş bir seferberlik oldu. En kırsal kesimden en merkezi kesime kadar çok iyi fiziki bir alt yapı, eğitim kamu hizmetine sunuldu. Bugünde güzel bir okulumuzda pırıl pırıl öğrencilerimizin karnelerini verdik ve karne sevincini hep beraber yaşamış olduk. Bu marifetin öncülüğünü yapan tüm öğretmenlerimize toplum olarak teşekkür ediyoruz'' ifadelerine yer verdi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ''Öğrencilerimiz bugün bir dönemi daha neticelendirdi ve karnelerini aldılar. Dönem içerisinde yapmış olduğu çalışmaların karşılığını karne olarak, takdir ve teşekkür olarak aldılar. Öğrenci arkadaşlarımızın bir yakını olarak buraya geldik. Maşallah hepsinin karneleri çok çok güzel. İyi bir eğitim öğretim dönemi geçirmişler. İnşallah bu 15 günü çok iyi değerlendirerek ikinci yarıyılı karşılarlar. Şu anda sınıftaki teknolojik alt yapıyı görünce ben şaşırdım. Öğrenciler bizim geleceğimizin teminatıdır. Onlara ne kadar yatırım yapsak az. Yapılan yatırımlarda ülkemizin ve şehrimizin geleceğine yapılan yatırımlardır'' diye konuştu.