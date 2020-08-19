Kahramanmaraş'ta 3 bin konut dönüşümü olacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AFAD'ın “İl Afet Risk Azaltma Planı” projesinin pilot şehri konusunda olduklarını ve 3 bin konut dönüşümü gerçekleştireceklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı Tanıtım Toplantısında konuşan Başkan Güngör, afetlerin engellenemeyeceğini ancak tahribatının engellenebileceğini ifade etti. Türkiye'nin afetle mücadelede aldığı mesafenin önemini vurgulayan Güngör, “Afetler insan kapasitesini aşan, zamanlaması bilinemeyen ve yaşadığımız dünyanın sürekli olarak mücadele ettiği bir gerçek. Etkileme biçimleriyle afetler, çok ciddi maddi ve manevi hasarlara, direkt ve dolaylı kayıplara neden olmakta, sosyolojik sonuçlar ortaya çıkarmakta, maruz bıraktığı bireylerde kalıcı psikolojik sorunlara neden olabilmektedir” diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin afetlerle ilgili kentsel dönüşüm çalışmaları yaptığını söyleyen Başkan Güngör, “Bakanlığımızın koordinasyon gücü ve hızlı refleksi sayesinde bizim Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak depremden etkilenen Elazığ merkeze ve Malatya Doğanşehir ilçemize intikalimiz “ulaşım hızında” oldu. AFAD'ın “İl Afet Risk Azaltma Planı” projesinin pilot şehriyiz. Bu bizim için son derece önemli bir tecrübe. Şu ana kadar ortaya koyduğumuz çalışmalar kapsamında 250 bine yakın insanımızın katılımıyla tatbikatlar yapıldı. Valiliğimizle koordinasyon içerisinde bu faaliyetlere devam edeceğiz. Biliyorsunuz, Kahramanmaraş deprem kuşağında yer alan bir şehir. Bu da yerel yönetim olarak bize büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu konuda özellikle TOKİ ile işbirliği halinde yürüttüğümüz, şehir merkezindeki çürük yapı stoğunu dikkate alarak planladığımız Yusuflar (Tekke) mahallesi kentsel dönüşüm projemizin başladığını ifade etmek istiyorum. Bu proje iki etap halinde devam edecek ve sonuçta şehrimizde 3 bin konut dönüşmüş olacaktır” dedi.