İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta 3 metrelik yayın balığı yakalandı

Kahramanmaraş’ta bir balıkçı, baraj göletinde 3 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı.

Kahramanmaraş'ta bir balıkçı, baraj göletinde 3 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı. Büyük balık görenlerin ilgisini çekti.


Kahramanmaraş'ta balıkçılık işi yapan Ahmet Özer, Menzelet Barajı içinde balık avına çıktı. Özer, baraj göletinde 130 kilogram ve yaklaşık 3 metre uzunluğunda yayın balığı yakaladı. Yakaladığı balığı Şazibey Balık Pazarı esnafına 3 bin 250 liraya satan balıkçı Ahmet Özer, büyük balığı yakaladığı için memnun olduğunu ve görenlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.