Kahramanmaraş'ta 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri başladı

Kahramanmaraş'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü yapılacak olan Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri başladı. 23-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek Şiir ve Edebiyat Günleri'nde yazar-okur buluşmaları, konferans, söyleşi ve konserlerle şehirde birçok kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gururlu ve mutlu olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'ın kadim bir şehir olduğunu söyleyen Güngör, “Biz asırlardır bir geleneği sürdürebiliyoruz. Çünkü sözümüz var. Bu şehir Yedi Güzel adamların şehir bu şehir 7'den yetmişe güzel insanların yurdu. Bu kabiliyet ve değerimizi hem ulusal hem de uluslararası arenada tanıtmamızın hem şehrimiz hem de ülkemiz için ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Biz zaten bu toprakların ecdadımızın miras bıraktığı var olan bir değeri tanıtmak istiyoruz. Bu şehrin öne çıkan kimliği sanat ve kültürdür. Onun ana başlığında şiir ve edebiyattır” dedi.

Var olan değerleri daha fazla tanıtmak için çalıştıklarını dile getiren Güngör, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Biz var olan değerimizi daha fazla tanıtmak ve uluslararası arenaya çıkarmak zorundayız. Bu nedenle 3 yıldır Şiir ve edebiyat etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bizim sözümüz var. Bu söz ve şiirlerde bu edebiyata bu yazılarda bizim acımız, tarihimiz, yaşantımız hikayemiz var. İnşallah hedefimiz Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Etkinliklerini dünyada en prestijli şiir ve edebiyat ödüllerinin verildiği bir merkez ve şehir olarak görme amacımızı ve hedefimizi belirtmek istiyorum. Bu konuda çalışıyoruz inancımız ve gayretimiz var. Bunu başaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Burada UNESCO yolculuğuyla ilgili çok ciddi çalışma yaptık. Burada önemli bir mesafe katettik. Belki listeye dahil olamasak da yedek listeye yedek listeye dahil olarak bu iddiamızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte UNESCO Şehirler Ağı'na dahil olarak Türkiye'de ilk defa bir şehrin şiir ve edebiyat konusunda da UNESCO'ya dahil olacağını da görmüş olacağız.”

Ayrıca gerçekleştirilecek Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri Töreni'nde de şiir, öykü, düşünce, dergi, roman, çocuk edebiyatı ve yaşam boyu başarı ödülü olmak üzere toplamda 7 farklı dalda ödüller sahiplerini bulacak.