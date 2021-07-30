İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahramanmaraş'ta 34 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 34 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 34 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde G.K. (64) isimli şahsın Göksun ilçesi Küçükçukurlu Mahallesi Meryemçilbeli mezrasında bulunan evlerine kenevir bitkisi yetiştirdiği yönünde baskın düzenlendi. Yapılan aramada 34 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.