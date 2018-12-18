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Kahramanmaraş'ta 4 bin çocuk göz taramasından geçti

Kahramanmaraş’ta 4 bin çocuğun göz taramasından geçirildiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ta 4 bin çocuğun göz taramasından geçirildiği bildirildi.


Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Kasım tarihinde Türkiye geneli başlatılan uygulama kapsamında 3 aylık, 3 yaş ve ilkokul birinci sınıfta eğitim gören çocuklara göz taraması başladı.


Aile hekimleri tarafından sağlık ocaklarında başlanılan taramalarda Kahramanmaraş'ta 4 bin civarında çocuğun göz taraması yapıldı.


Necip Fazıl Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Hekimi Oktay Diner, çocuklarda oluşabilecek göz rahatsızlığının önlenmesi için taramaların gerçekleştirildiğini söyledi. Diner, “Sağlık Bakanlığı tarafından ulusal tarama programları kapsamında çocuklara göz taraması başlatıldı. Çocuklarda sık görülen özellikle miyop, şaşılık, göz kapağı düşüklüğü ve katarak gibi görme problemi oluşabilecek durumların belirlenmesi ve tedavilerin erken yapılabilmesi için bu taramalar uygulanmaya başlandı. Şuana kadar Kahramanmaraş'ta 4 bin civarında çocuğumuza taraması yapıldı" dedi.

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