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Kahramanmaraş'ta 4 bin kilogram atık pil bertaraf edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından okullardan toplanan 4 bin kilogram atık pil bertaraf edildi.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılı kapsamında okullarda başlatılan ‘Atık Pil Toplama Yarışması' tamamlandı. Yarışma kapsamında toplanan 3 bin 692 kilo atıl pil toplanarak bertaraf tesislerine gönderildi.


Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliği ile okullarda düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması'na verdiğimiz desteklerden dolayı teşekkür belgesi ile ödüllendirildik. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nda okullarda gerçekleştirilen bu kampanyamız pandemi sürecine rağmen çok ciddi bir ilgi gördü. Ülke genelinde atık pil toplamada azalma gözlenirken, Kahramanmaraş'ta yüzde 50 oranında artış sağlanarak yaklaşık 4 bin kilo atık pilin bertarafı sağlanmıştır” denildi.

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