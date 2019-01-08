İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.


Dün gece saatlerinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, ulaşımda ve eğitimde aksamalara neden oldu. Kar kalınlıkları ilçe merkezinde 10 santimetrenin üzerine çıkarken, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi geçti. Kar yağışının gün boyunca devam edeceği yönündeki değerlendirmeler üzerine Elbistan, Afşin, Nurhak ve Ekinözü kaymakamlıkları, ilk ve orta dereceli okulların tamamında 9 Ocak 2018 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.


Kar tatilini fırsat bilen öğrenciler ise soğuğa aldırmadan kardan adam yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.