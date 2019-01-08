Kahramanmaraş'ta 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Dün gece saatlerinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, ulaşımda ve eğitimde aksamalara neden oldu. Kar kalınlıkları ilçe merkezinde 10 santimetrenin üzerine çıkarken, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi geçti. Kar yağışının gün boyunca devam edeceği yönündeki değerlendirmeler üzerine Elbistan, Afşin, Nurhak ve Ekinözü kaymakamlıkları, ilk ve orta dereceli okulların tamamında 9 Ocak 2018 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Kar tatilini fırsat bilen öğrenciler ise soğuğa aldırmadan kardan adam yaptı.