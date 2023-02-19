Kahramanmaraş'ta 4 katlı avize dükkanının sahibi İHA'ya konuştu

Kahramanmaraş'ta depremin ardından hasar görmeyen, 4 katlı avize dükkanı olarak kullanılan binanın sahibi Mustafa Baki Güçlü, “Biz de kendi binamızı yaparken ilime ve bilime uymaya çalıştık. Binamızı iyi denetledik, iyi malzeme kullandık. Çok şükür binamız ayakta, yıkılmadı. Herhangi bir çatlak, kırık bile yok” dedi.

İki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yüzlerce bina yıkılırken, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı'nda bulunan 4 katlı avize dükkanının bulunduğu bina 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenmedi. Avize mağazasının 4 katında bulunan onlarca avizenin halen tavanda sağlam bir şekilde durduğu görülürken, binanın dışının dahi zarar görmemesi dikkat çekti.

Avize dükkanı olarak kullanılan binanın sahibi Mustafa Baki Güçlü, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerlerinin elektrik ve avize satışı üzerine olduğunu belirterek, binanın 2012'de inşa edildiğini dile getirdi.

Güçlü, Kahramanmaraş'ta yaşanan depreme vurgu yaparak, “Kahramanmaraş çevre illerle beraber büyük bir deprem yaşadı. Küçük ölçüde değil, hakikaten büyük ölçüde bir deprem yaşadık. Artık depremden korkmamak gerekiyor, bunu duyuyoruz” diye konuştu.

Sağlam binalar yapılması gerektiğini kaydeden Güçlü, “Biz de kendi binamızı yaparken ilime ve bilime uymaya çalıştık. Binamızı iyi denetledik iyi malzeme kullandık. Çok şükür binamız ayakta, yıkılmadı. Herhangi bir çatlak, kırık bile yok. Sallanan ürünler olduğu için birbirine çarptığından dolayı ürünlerde zararımız var aslında. Burada önemli olan binanın çökmemiş olması. Diğerleri bir şekilde halledilir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Güçlü, iş yerlerini yarın faaliyete açacaklarını söyledi.