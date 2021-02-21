İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta 4 mahallede karantina kaldırıldı

Kahramanmaraş’ta mutasyonlu virüs nedeniyle uygulanan 4 mahalledeki karantina kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta mutasyonlu virüs nedeniyle uygulanan 4 mahalledeki karantina kaldırıldı.


Mutasyonlu virüsün yayılıp vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla, Pazarcık ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesi ile Göksun ilçesine bağlı Bozhöyük, Esence ve Kanlıkavak mahalleleri bir süre önce karantinaya alınmıştı.


Sosyal izolasyonun sağlandığı ve adı geçen mahallelerde hıfzıssıhha kurulları kararıyla başlatılan karantina uygulaması, Pazarcık ilçesi Karahüyük Mahallesi ile Göksun ilçesi Bozhöyük, Esence ve Kanlıkavak mahallelerinde sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucu kaldırıldı.


Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Maksutuşağı Mahallesi'nde ise yeni vakalar nedeniyle karantinanın devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.