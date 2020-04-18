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Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk korona virüsü yendi

Kahramanmaraş’ta korona virüs (Covid-19) teşhisiyle hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk alkışlarla taburcu edildi.

Kahramanmaraş'ta korona virüs (Covid-19) teşhisiyle hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk alkışlarla taburcu edildi.



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle gelen 4 yaşındaki Emine Burcu Eroğlu, 5 günlük tedavisinin ardından korona virüsü yendi. Annesiyle birlikte hastaneden taburcu olan Emine Burcu Eroğlu, evinde 14 gün boyunca izolasyonda kalacak.

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