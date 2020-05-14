Kahramanmaraş'ta 400 sağlık çalışanı için 400 fidan

Kahramanmaraş'ta yurtlarda kalan 400 sağlık personeli için oluşturulan hatıra ormanında, 400 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikim etkinliği Avşar Mahallesindeki Kredi Yurtlar Kurumu bahçesinde düzenlendi. Korona virüs kapsamında çeşitli hastanelerde görev yapan 400 sağlık personelinin kaldığı yurt bahçesindeki alanda 400 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Sağlık çalışanlarına moral olsun diye orman oluşturmak istediklerini söyleyen Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, “Sağlık çalışanlarımız bilindiği gibi yurtlarda kalıyorlar ve büyük bir mücadele içindeler. Biz de sağlık çalışanları ve aileleri için moral olsun diye onlarla birlikte orman kurmak istedik. Kredi yurtlar kurumunda kalan 400 sağlık çalışanı için akça ve çınardan oluşan 400 fidanımızı toprakla buluşturuyoruz” dedi.