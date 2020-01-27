Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanların risk oranı kapsamında gözü Kahramanmaraş'a çevrildi. Kahramanmaraş'ta deprem olasılığının yüksek olduğunu belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilcisi Mehmet Kuruçay, "Kahramanmaraş'ta 400 yıldır kırılmayan sismik boşluk var" dedi.

Artçı sarsıntıların sürdüğü Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde yer alan Kahramanmaraş'ta uzmanlar deprem olasılığını çok yüksek olduğunu belirtiyor.

Jeoloji Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilcisi Mehmet Kuruçay, Kahramanmaraş'ta veya başka bir bölgede depremin tam zamanlı olarak belirlenemeyeceğine dikkat çekerek, “Kahramanmaraş'ın depreme hazır olduğunu söylemek pek mümkün değil. Bu Adıyaman-Gölbaşı ve Kahramanmaraş'ın ilçesi Türkoğlu'nda olsaydı sonuçları nasıl olurdu? Bu bölgede yaklaşık 400 yıldır kırılmayan sismik boşluk var. Doğu Anadolu Fay hattında enerji birikmesi oldu. Elazığ Sivrice'de depremin olduğu yerde de 150 yıldır sismik boşluk vardı ve oradan da Bingöl'e kadar tehlikeli bölge içinde yer alıyor. Kahramanmaraş depremsellik açısından Türkiye'nin en kritik bölgelerinden biri ve bu tehlikeyi görmek zorundayız" diye konuştu.

Sağlam binalar yapıldığı takdirde depremin zarar vermeyeceğini söyleyen Kuruçay, “Bulunduğumuz yerde 1970'li yıllardan sonra binalar yapıldı ve bu bölgede alüvyon var ve yüksek katlı binalar yapmamalıyız. Deprem bir doğa olayıdır ve açık alanda olduğu zaman hiç kimseye bir şey yapmaz. Deprem olan yerde bir ağaç varsa ağaç ortadan ikiye ayrılır ama ağacı parçalamaz. Binalarda böyledir ve sağlam binalar yapılmazsa binalar yıkılır. Bizlerin sağlam zeminde sağlam bina yapmak zorundayız ve Kahramanmaraş'ın bir gerçeğidir deprem. Deprem, 15 dakika sonra da olabilir, 2 gün sonra da olabilir, 10 yıl sonra da olabilir ama olacak” diye konuştu.

Elazığ depremini Kahramanmaraş'ta hissettiklerini söyleyen vatandaşlar ise her hangi bir önlem almadıklarını, depreme dayanıklı binaların yapılmasını istedi.

İnsanların depreme her zaman hazır olması gerektiğini söyleyen Ali Avgın, “Öncelikle herkesin evinde telefon, düdük, fener ve ilk yardım çantası bulundurmaları gerekir” diye konuştu.