Kahramanmaraş'ta 46 metrelik irişkit

Kahramanmaraş’ın 100’üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında 46 metrelik irişkit (sucuk) kebabı yapıldı.
Kahramanmaraş'ın 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında 46 metrelik irişkit (sucuk) kebabı yapıldı.
Kahramanmaraş'ın plakası baz alınarak 46 metre uzunluğunda yapılan kebap saniyeler içinde tükendi.
Organizasyonun sahibi Mustafa Akmansoy, etkinliği, Kahramanmaraş'ın işlenmiş et kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlediklerini söyledi. Akmansoy, Türkiye'nin matem gününde etkinliği coşkulu yapmadıklarını., buna rağmen halkın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.