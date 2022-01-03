İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta 48 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranması bulunan 90 kişiden 48’i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranması bulunan 90 kişiden 48'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri birçok adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda hakkında arama kararı bulunan 90 kişiyi yakaladı.


Hakkında 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.M.K. (24) ve 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y.'nin (36) de aralarında bulunduğu 48 kişi tutuklandı.


İşlemleri tamamlanan 42 kişi ise adliyeye sevk edildi.

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