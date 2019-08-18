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Kahramanmaraş'ta 5 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince durdurulan iki adet tırda yapılan aramada 5 bin 800 paket kaçak sigara ile 8 adet kaçak tır lastiği ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince durdurulan iki adet tırda yapılan aramada 5 bin 800 paket kaçak sigara ile 8 adet kaçak tır lastiği ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM şube müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan iki adet 33 plakalı tırda arama yapıldı. Tın dorsesinde yüklü konteynır altına gizlenmiş 5 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Bir diğer tırda yapılan aramada ise, piyasa değeri 18 bin lira olan 8 adet Kaçak yollarla ülkemize getirilmiş tır lastiği ele geçirildi. Olayda iki şüpheli yakalanırken tırlar çektirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

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