Kahramanmaraş'ta 5 bin fidan toprakla buluştu

Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki fidan dikim programda konuşan Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, dikimi yapılan fidanlar sayesinde vatandaşların doğayla baş başa olacaklarını söyledi. Farklı zamanlarda farklı yerlere fidan diktiklerini dile getiren Altındaş, yanan ormanlık alanları fidanla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Altındaş, "Bu yıl Orman Genel Müdürlüğümüzün kuruluşunun 180'inci yılını kutluyoruz. Bu münasebetle bu haftayı 180'inci yıl etkinliklerine ayırdık ve dolu dolu geçiriyoruz. Salı günü Türkoğlu ilçemizde trüf mantarı ormanı kurduk. Dün ise Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlarımıza 5 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdik, bugün de daha önce yanan bir orman alanına ağaçlandırarak yanan sahaları yıl içerisinde ağaçlandırmış oluyoruz. Etkinliklerimiz yarın da devam edecek. Vatandaşlarımızın doğa ile baş başa kalacağı Başkonuş Mesire alanında doğa yürüyüşü programımız olacak, buraya tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Ormanların faydalarının saymakla bitiremeyiz. Şimdi de burada geleceğimiz emanet edeceğimiz öğrencilerimiz ile fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Ormancılık Haftası etkinliklerimize hoş geldiniz" diye konuştu.