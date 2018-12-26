Kahramanmaraş'ta 500 öğrenciye kışlık kıyafet dağıtıldı

Onikişubat ilçesine bağlı Çağırgan, Kikiler, Hacılar, Lomlar, Gölpınar, Sadıklı, Yusuflar ve Kalekaya mahallerinde eğitim gören 500 öğrenciye, eldiven, bere, çorap ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Bunsuzlar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cemil Canik, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla geçirdiğimiz bu güzel zaman, bizim için hayatımızın en kıymetli anlarından birisini oluşturdu. Bu etkinlikte yardımda bulunan ve etkinliğe bizzat katılan bütün herkese sonsuz teşekkür ederiz . Dernek olarak öğrencilerimizin maddi-manevi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bu tür faaliyetler bizim için önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak devam edecektir” dedi.