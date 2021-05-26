Kahramanmaraş'ta 555 bin adet mevsimlik çiçek dikiliyor

Kahramanmaraş'ta kavşaklarda mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde peyzaj uygulamalarını sürdürüyor. Yaz ayının gelmesiyle birlikte yoğunlaştırılan çalışmalarda, şehir genelindeki kavşaklarda mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştiriliyor. Toplamda dikilecek 555 bin adet mevsimlik çiçekle, ilçelerdeki kavşaklar dâhil olmak üzere arterler rengârenk olacak.

Dikimi gerçekleştirilecek türler arasında ise begonya, petunya, papatya, sardunya, kadife çiçeği, horozibiği, vapurdumanı ve rozet çiçeği bulunuyor.