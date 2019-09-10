Kahramanmaraş'ta 6 bin kişiye aşure dağıtıldı

Ulucami yanında yapılan etkinliğe AK Parti Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Cihat Sezal, İmran Kılıç ile birlikte vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik kapsamında değerlendirmede bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı hayrettin Güngör, “Bugün Muharrem Ayının 10. günü diğer bir ifade ile aşure günü. Büyükşehir Belediyemizin geleneksel hale getirdiği aşure etkinliğimizde milletvekillerimizle birlikte halkımıza aşure dağıttık. Yoğun ilgi göstererek burada bulunan vatandaşlarımızın ve tüm halkımızın aşure gününü kutluyorum, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.