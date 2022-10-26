Kahramanmaraş'ta 6.1'lik deprem tatbikatı

Kahramanmaraş'ta AFAD tarafından deprem tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği AFAD Başkanlığı depremin Doğu Anadolu fayı Gölbaşı-Türkoğlu segmenti üzerinde ve 6.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine bildirilen hasarlı binalarda, binalarda çıkan yangınlarda ve üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Arama kurtarma envanterinin yer aldığı stantları gezerek AFAD gönüllüleri ve yetkililerden bilgiler alan Vali Ömer Faruk Coşkun, “İlimiz deprem bakımından riskli iller arasında yer alıyor. Dolayısıyla bu tür muhtemel afetlere hazırlıklı olmak bakımından tatbikatlar önem arz ediyor. Eğitimler ve saha tatbikatları ile vatandaşlarımızın deprem konusunda bilinçlendirilmesinde emek sarf eden İl AFAD Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm paydaş kurumlarımıza ve yerel düzey TAMP tatbikatında görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim her türlü afetten muhafaza etsin” dedi.