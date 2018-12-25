Kahramanmaraş'ta 67 engelli sevindirildi

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte 5 akülü araba, 4 özel tertibatlı yetişkin sandalyesi, 3 özel tertibatlı çocuk sandalyesi, 10 çocuk manüel sandalyesi, 35 manuel yetişkin sandalyesi, 10 hasta yatağı ile medikal malzemeler teslim edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç burada yaptığı konuşmada, aşılmayan engelin gönüllerdeki engel olduğunu ve engellerin de sevgi yoluyla aşılacağını söyledi. Engelli annelerin çocuklarına sevgiyle yaklaşıp saçlarını süpürge ettiğini söyleyen Başkan Erkoç, katılımcılardan da helallik istedi. Erkoç, “En büyük engel, gönüllerdeki engel diyorum. İnsanları kucaklayalım, gönüllerdeki engelin kalkması için hep beraber vesile olalım inşallah. Sevgi çoğaldıkça, samimiyet çoğaldıkça gönüllerdeki engele sirayet eder onlar da kalkar. Aşılmayan engel gönüllerdeki, vicdanlardaki ve yüreklerdeki engeldir. Diğerlerinin hepsinin aşılacağı inancındayım. Burada eli öpülesi annelerimiz var. Çocukları için saçlarını süpürge eden annelerimizin de ellerinden öpüyorum. Onların bu sevgi ve fedakarlıkları tüm topluma sirayet edeceği ve engelleri aşacağı inancındayım. Belki görevimizi yerine getiremediysek de görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Böyle toplu programlar bundan sonra olmayacak. Hepiniz haklarınızı helal edin” dedi.

Programda zihinsel engelli Hakan Görgülü'nün 21'inci doğum günü kutlandı. Engellilerden oluşan mehteran eşliğinde Görgülü, doğum günü pastasını Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç ile birlikte kesti.

Doğum gününün kutlanmasına sevinen zihinsel engelli Hakan Görgülü, “Benim doğum günümü kutladılar. Büyükşehir belediye başkanımıza, engelliler şube müdürümüze ve katılımcı herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.