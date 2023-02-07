İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta 7 katlı binanın yıkılma anı kamerada

Kahramanmaraş’ın Elbistan merkezli depremde, altı katında iş yerleri bulunan 7 katlı binanın yıkılma anı bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan merkezli depremde, altı katında iş yerleri bulunan 7 katlı binanın yıkılma anı bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.


Kahramanmaraşlılar dün sabahki depremin şokunu atlatamadan öğle saatlerindeki 7.6 büyüklüğündeki ikinci farklı depremle büyük şok yaşadılar. İkinci büyük deprem daha önce hasar alan binaları yerle bir etti. Şehir merkezi Trabzon Bulvarı'nda altı katında iş yerleri bulunan 7 katlı binanın yıkılma anı da bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi. Yıkım sırasında cadde üzerinde bulunanlar da kaçarak kurtuldu.

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