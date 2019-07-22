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Kahramanmaraş'ta 80 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında bir takside 80 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında bir takside 80 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narlı Jandarma Komutanlığı bölgesinde yapılan yol kontrol ve arama noktasında, bir takside yapılan kontrolde 80 şişe kaçak içki bulundu.


Jandarma ekipleri kaçak içkiye el koyarken, araçta bulunan iki şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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