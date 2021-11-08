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Kahramanmaraş'ta Adatepe Barajı sise büründü

Kahramanmaraş’ta su sporları ve kış turizmi için elverişli olan bozulmamış doğasıyla dikkat çeken Adatepe Barajı sise bürününce kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta su sporları ve kış turizmi için elverişli olan bozulmamış doğasıyla dikkat çeken Adatepe Barajı sise bürününce kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Göksun ilçesinde bulunan Adatepe barajı sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sisle birlikte muhteşem manzaralar oluşturdu.


Adatepe Barajının etrafını çeviren dağlar, ormanlar ve engebeli yüzeyiyle insanların dinlenme yeri olduğu söyleyen Doğa fotoğrafçısı Mehmet Gören, "Göksun ilçesi orman, akarsuları, göletleri ve doğası ile insanı büyüleyen bir yer. Sabah erken saatlerde barajın yüzeyi sise büründü. Muhteşem bir manzara ortaya çıktı. İnsanlar bu güzelliği izlemeye geldi. Her mevsimi birbirinden güzel. İnsan ruhen rahatlıyor" dedi.

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