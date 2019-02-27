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Kahramanmaraş'ta adli işlemlerde arabuluculuk tercih edildi

Kahramanmaraş Arabuluculuk Derneği Başkanı Ertuğrul Hüdayioğlu, Kahramanmaraş’ta 2 bin 800 dosyanın yüzde 65’inin konuyu mahkemeye taşımadan arabuluculukta sonuçlandırıldığını söyledi.

Kahramanmaraş Arabuluculuk Derneği Başkanı Ertuğrul Hüdayioğlu, Kahramanmaraş'ta 2 bin 800 dosyanın yüzde 65'inin konuyu mahkemeye taşımadan arabuluculukta sonuçlandırıldığını söyledi.


Avukat Ertuğrul Hüdayioğlu, yaptığı açıklamada, arabuluculuk sisteminin 2012 yılından beri uygulandığını belirterek, ''Bu ihtiyari uygulamada, 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip arabulucularımızın başarılı çalışmaları sonucunda bakanlığımızın işçi ve iş veren ilişkilerinde dava şartı haline getirmesi söz konusu oldu. Bugüne kadar 2018 yılında arabuluculara intikal ettirilen dosya sayısının 400 bin olduğunu, bu dosyalardan 230 bininin anlaşma ile sonuçlandığı, 400 bin dosyanın yüzde 40'ı için tarafların bu sonuçlardan tatmin olmayarak yargılama yoluna gittiği gözlemlendi'' dedi.


Bir arabuluculuk için tanınan sürenin 3 hafta olduğunu belirten Hüdayioğlu, ''Bu en fazla bir hafta uzatılmak suretiyle 4 haftaya çıkarılabilmektedir. Bu şekilde arabuluculuk sisteminde işçi alacağını 4 hafta sonunda alabilmektedir. Kahramanmaraş'ta 2018 yılında işçi ve iş veren uyuşmazlıklarında 2 bin 800 dosya arabulucularımıza intikal etmiş, bunların yüzde 65'i başarıyla sonuçlandırılmıştır. Sadece bu dosyalardan yüzde 35'i bir miktar anlaşmazlık tutanağı ile mahkemelere taşınmıştır. Türkiye ortalamalarına göre, fevkalade üst düzey bir ortalamadır. Ticari uygulamalarda da bunun devam edeceğini düşünüyorum'' diye konuştu.

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