Kahramanmaraş'ta afet ve acil durum tatbikatı

Kahramanmaraş'ta Afet ve Acil Durum Yönetim Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin katkılarıyla öğretmenler deprem, yangın ve arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

AFAD ve Mili Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görevli 24 öğretmenden oluşturulan acil kurtarma ekibi 1 hafta boyunca eğitim gördü. Eğitimlerde afet bilinci, ilk 72 saat Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) yayılma alanları ve etkileri, yangın ve tahliye ile arama kurtarma eğitimi verildi. Eğitim sonrası AFAD envanterinde bulunan arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı ve nasıl nerelerde kullanıldığı uzmanlarca öğretmenlere anlatıldı.

Eğitim sonrası senaryo gereği yapılan tatbikatlarda, yıkılan bina ve araç içerisinde kalan kişiler ekiplerce çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Eğitim sonrası yapılan açıklamada, afet ve acil durumun oluşmadan önce bu tür eğitimlerin önemli olduğu vurgulandı.