Kahramanmaraş'ta ak pelikanlar görsel şölen oluşturdu

Su kaynakları yönünden oldukça zengin olan Kahramanmaraş'ta ak pelikanlar görüntülendi. Kuşların uçuşları görsel şölen oluşturdu.

Su kaynakları yönünden zengin olan Kahramanmaraş, çeşitli kuşlara da ev sahipliği yapıyor. Yılın her döneminde farklı türlerden kuşların geçiş bölgesi üzerinde yer alan şehirde, bu kez de ak pelikanlar görüntülendi. Kilometrelerce uzaklıktan göç eden yüzlerce ak pelikan, İmran Kılıç köprüsü mevkiinde bulundan sulak alanda banyo yaptı, daha sonra uçarken siyah kanat telekleri ile gövdeleri ile kontrast görüntüler ortaya çıkardı.

Yüzlerce ak pelikanı görüntüleyen Selçuk Kuşçu, "Şehrimizin doğal güzelliklerini yıllarca fotoğrafladım, son zamanlarda ise kuş gözlemlerine ağırlık vererek şehrimizi sosyal medya üzerinden de tanıtmaya çalışıyorum. Doğa her an bizlere güzellikler sunuyor. Şehrimizde de bu tür güzellikler oldukça fazla ve bunları gözlemlemek, özellikle doğa ve canlılar konularında farkındalık oluşturmak gerekmektedir. Son olarak gözlem yapmak üzere gittiğim Önsen yolu üzerinde bulunan İmran Kılıç Köprüsü civarında sürü halinde ak pelikanları görünce heyecanlandım ve birkaç defa onları takip etmek amacıyla alana uğradım. Tahminimce bir süre alanda kaldıktan sonra başka bölgelere göç edeceklerdir, umarım epey bir süre şehrimizde bulunurlar. Vatandaşlarımızın çocuklarını alıp o bölgeye hem o kuşları, hem diğer su kuşlarını izlemeye davet ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yönelik doğa ve kuş sevgisini aşılamak için de ilerleyen zamanlarda bazı sunumlar yapmayı düşünüyorum” dedi.