Kahramanmaraş'ta akıllı ulaşım dönemi

Kahramanmaraş'ta, “Yeni KahramanKart Mobil Uygulaması”, “SMS ile KahramanKart Dolumu” ve “Temassız Banka Kartları ile Toplu Taşıma Ödemesi” uygulamaları hayata geçirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve E-Kent, Kahramanmaraş'a özel akıllı ulaşım çözümleri kapsamında yaptığı çalışmayla, IOS ve Android telefonlarda kullanılabilen KahramanKart mobil uygulamanın yeni versiyonunu hayata geçirdi. Yeni KahramanKart uygulaması ile vatandaşlar toplu taşıma seferlerini daha kaliteli bir şekilde takip edilecek ve uygulamanın kurulu olduğu NFC özellikli telefonlarla otobüse biniş ve temassız alışveriş ödemesi de gerçekleştirilecek.

Yeni akıllı ulaşım çözümleri kapsamında, KahramanKart'lara SMS ile bakiye yükleme imkanı da sağlanıyor. Vatandaşlar, KahramanKart bilgilerini ve yükleyecekleri tutarı SMS atarak, kart dolumunu kolayca gerçekleştirebilecekler. Ek olarak, Kahramanmaraşlılar ve şehri ziyaret edenler için alternatif olarak sunulan ödeme imkanıyla temassız özelliği taşıyan Mastercard ya da Visa kartlarla, belediye araçlarında ve özel halk otobüslerinde toplu taşıma ödemesi yapılabilecek. KahramanKart sahibi vatandaşlar tam kartlarla 2.50 TL, öğrenciler 1.60 TL karşılığında biniş yaparken, kredi kartlarıyla yapılacak ödemelerden 3 TL kesileceği öğrenildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Arif Şen, akıllı uygulamaların kayıt dışı ekonomiyi küçülttüğünü belirterek, ''Vergi kaybı engellenecek. Bu uygulama vatandaşa hız ve pratiklik sağlayacak. Toplu Taşımada Temassız Banka Kartı ile Biniş uygulaması Türkiye'de yaygınlaşmaya Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile devam ediyor. Hem vatandaşımız hem de ziyaretçilerimiz yeni akıllı uygulamalar ile çok daha rahat edecek. Şehrimize hayırlı olsun'' dedi.

Tanıtıma, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Züver Çetinkaya, kurum yetkilileri katıldı.