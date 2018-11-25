Kahramanmaraş'ta akü hırsızı yakalandı

Kahramanmaraş'ta kamyon ve traktörlerden akü çalan bir şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği polisleri bir iş yeri önünde bulunan kamyon ve traktörlerden akü çalan hırsızı takibe aldı. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsız, iş yeri önünde bulunan kamyondan 2 adet akü çaldı. Aynı kişinin 3 gün önce de Abdülhamithan Mahallesi'nde 5. Sokak'ta bulunan bir traktörün aküsünü de çaldığı ortaya çıktı.

Hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, kamera görüntülerini inceledikten sonra şahsın 15 adet suç kaydı bulunan Hüseyin G. (24) olduğunu tespit etti. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Zanlı, olayları itiraf ederek çaldığı aküleri il merkezinde bulunan bir hurdacıya sattığını itiraf etti. Hurdacıda yapılan aramada 4 adet çalıntı akü ele geçirildi.

Ayrıca şüpheli Hüseyin G.'nin ifadesinde, bu olayların dışında çalıntı malları sattığı hurdacının iş yerinden de 2 adet akü çaldığını, kendisine sattığını ve hurdacının durumu anlamadığını söylediği öğrenildi. Çalıntı aküler sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheli adliyeye sevk edildi.