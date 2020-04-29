İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraş'ta ambulans ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta ambulans ile traktörün çarpışması sonucu anne ve bebeği ile 3’ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta ambulans ile traktörün çarpışması sonucu anne ve bebeği ile 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, kaza, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma D. (50) yönetimindeki ambulans, Abdullah P.'nin kullandığı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan ambulansta bulunan 3'ü sağlık görevlisi olmak üzere hastaneye sevk edilen anne ve bebeği yaralandı. Yaralılar KSÜ Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.