Kahramanmaraş'ta anasınıfı eğitimi almamış çocuklara eğitim sandığı

Kahramanmaraş'ta Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegresini içeren PİKTES Projesi kapsamında anasınıfı eğitimi alamamış çocuklar için hazırlanan sandıklar tek tek evlere ulaştırılıyor.

Afşin ilçesinde ,“Benim Oyun Sandığım” adlı proje kapsamında hazırlanan ve içi eğitim metaryalleriyle dolu sandıklar önceden belirlenmiş Anasınıfı eğitimi almamış olan merkez ve kırsal mahallelerde ki çocuklara teslim edildi.

Hem Suriyeli hem de Türk ailelerin çocuklarına teslim edilen sandıklar bilgi veren Proje Görevlisi Emine Şahan, “Benim Oyun Sandığım” kapsamında hazırlanan Eğitim sandıklarımız elimize ulaştı. Bizler de çocuklarımızı evlerinde ziyaret ederek sandıkları teslim ettik. Velilere sandıklarda ki eğitim meteryallerinin nasıl ve ne amaçla kullanılacağını anlattık. Ay'da bir kez aileleri ziyaret ederek çocukların sandıkta bulunan eğitim malzemelerinden faydalanıp faydalanamadıklarını gözlemleyecek ve onlara gönüllü öğretmenlik yapacağız" dedi.

Proje Görevlilerinden Selçuk Kaba ise, "Projenin amacının anasınıfı eğitimi almamış olan çocukların eğitim eksikliğinin giderilmesi. Sandıklarla ziyaret ettiğimiz evler de çocukların mutluluğunu tarif edemiyoruz. AB tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığımızca uygulanan proje kapsamında her yıl bu Sandıkların sayıları artacak ve Anasınıfı eğitimi almamış olan çocuklarımıza ulaştıracağız" ifadesini kullandı.