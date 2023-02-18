İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları ve arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken yapılan çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.


Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin gece gündüz aralıksız süren çalışmaları dron ile havadan görüntülenirken, şehrin bir kısmında yıkılan binalarda yapılan çalışmalar görüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.