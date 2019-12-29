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Kahramanmaraş'ta aranan 10 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince düzenlenen ’huzur ve güven’ uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen 'huzur ve güven' uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı.


Kahramanmaraş'ta 86 polis ekibi ve 531 polis memurunun katıldığı uygulamada 96 bölgede 6 bin 162 şahıs sorgulandı. Ekipler, halkın yoğun olduğu kafelerde denetimler yaparken aranan 10 kişi yakalandı.


Uygulamada, 32 araca çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulanırken, 2 araç ise trafikten men edildi.

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