Kahramanmaraş'ta aranan 10 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen 'huzur ve güven' uygulamasında aranan 10 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta 86 polis ekibi ve 531 polis memurunun katıldığı uygulamada 96 bölgede 6 bin 162 şahıs sorgulandı. Ekipler, halkın yoğun olduğu kafelerde denetimler yaparken aranan 10 kişi yakalandı.

Uygulamada, 32 araca çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulanırken, 2 araç ise trafikten men edildi.